У жовтні деяким українцям перерахують пенсії: на скільки зростуть виплати

Перерахунок очікує не на всіх українців, а лише на окрему категорію громадян, — зазначили у ПФУ

До кінця поточного, 2022 року, деяким категоріям українців двічі перерахують пенсійні виплати. Найближче підвищення пенсій очікується вже з 1 жовтня.

Як повідомляють у Пенсійному Фонді, перерахунок пенсій, зокрема, їх мінімальний, а також максимальний показники, заплановано через збільшення мінімальної заробітної плати, котра з жовтня з 6500 гривень зросте до 6700 грн. Тобто на 200 гривень.

Кого це стосується

Мінімальну пенсію за віком планують збільшити громадянам, які не працюють, а також тим, кому на момент оформлення соціальних виплат виповнилося 65 років або більше та особам, чий страховий стаж не менший 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Що стосується українців, віком від 70 до 75 років, то вони кожного місяця будуть отримувати компенсаційну доплату.

Скільки отримуватимуть

Громадяни від 70 до 75 років отримуватимуть кожного місяця по 300 гривень в рамках компенсаційних виплат.

Для осіб, які досягнуть 70 років після 1 жовтня, компенсаційну виплату встановлюватимуть з дати досягнення 70 річного віку.

Водночас мінімальний розмір пенсій у 3000 гривень буде встановлено для українців, віком від 70 років, проте за двох умов:

отримання вказаною категорією осіб пенсій відповідно до Закону України щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

наявність страхового стажу: 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Варто додати, що при умові, що у громадянина страховий стаж становить менше необхідного, то мінімальну пенсію будуть встановлювати пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру у 3000 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких випадках документи на виплату пенсій має змогу не сам отримувач.

Також нагадаємо, яким категоріям українців очікувати підвищення пенсій вже у жовтні.