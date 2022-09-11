В Україні у жовтні піднімуть пенсії, але не всім: кому чекати підвищення

Частина українських пенсіонерів отримають надбавку у жовтні

Частина українських пенсіонерів у жовтні може розраховувати на підвищення розміру пенсії на 300 гривень.

Як повідомляє ZN.ua з посиланням на міністра соціальної політики Оксану Жолнович, йдеться про пенсіонерів віком від 70 років, частину з яких зможуть розраховувати на надбавку. Однак наголошується, що це торкнеться не всіх людей, які досягли зазначеного віку.

Додаткові 300 гривень пенсіонеру виплачуватимуть лише у тому випадку, якщо розмір його виплат становить менш як 10340 гривень. Якщо ж за місяць він одержує більше, то надбавки не буде.

За словами міністра, у Мінсоці переконані, що пенсіонери віком від 70 років у принципі не повинні отримувати суми менш як 3 тисяч гривень. Тобто, якщо навіть з урахуванням доплати сума вийде менше, то її все одно "дотягуватимуть" до 3 тисяч і округлятимуть.

Очікується, що всього надбавку матимуть близько 1,7 мільйона українських пенсіонерів.

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