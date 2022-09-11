В Украине в октябре поднимут пенсии, но не всем: кому ждать повышения

Часть украинских пенсионеров получат надбавку в октябре

Часть украинских пенсионеров в октябре могут рассчитывать на повышение размера пенсии на 300 гривен.

Как сообщает ZN.ua со ссылкой на министра социальной политики Оксану Жолнович, речь идет о пенсионерах в возрасте старше 70 лет, часть из которых смогут рассчитывать на надбавку. Однако отмечается, что это коснется не всех людей достигших указанного возраста.

Дополнительные 300 гривен пенсионеру будут выплачиваться только в том случае, если размер его выплат составляет меньше 10340 гривен. Если же за месяц он получает больше, то надбавки не будет.

По словам министра, в Минсоце убеждены, что пенсионеры старше 70 лет в принципе не должны получать суммы меньше 3 тысяч гривен. То есть если даже с учетом доплаты сумма получится меньше, то ее все равно будут "дотягивать" до 3 тысяч и округлять.

Ожидается, что всего надбавку получат около 1,7 миллиона украинских пенсионеров.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кому из украинцев во время войны могут "заморозить" пенсии и как это отменить.

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