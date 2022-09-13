Великий стаж – не панацея: чому українські пенсіонери можуть отримувати мізерні виплати

Багато українських пенсіонерів скаржаться, що держава не забезпечує їм гідну старість

Україна готується до чергового етапу підняття пенсій, який відбудеться у жовтні 2022 року. Втім, доплати будуть гарантовані далеко не всім, а деякі з пенсіонерів так і продовжать виживати за місяць за мізерно малі суми. При цьому багато з них мають значний трудовий стаж, що часто ставить їх самих у глухий кут.

Як пише видання "На пенсії", на розмір пенсійних виплат впливає не лише наявність стажу. Другим найважливішим чинником для розрахунку пенсії для українців є розмір заробітної плати, яку вони отримували під час роботи. Якщо вона невелика, то й пенсію нарахують відповідну.

Крім цього, варто звернути увагу на те, в якому розмірі роботодавець сплачує внески до Пенсійного Фонду за кожного співробітника. Якщо ваша офіційна заробітна плата відрізняється від загального розміру, який ви отримуєте, і є маленькою (якщо не мінімальною), то відрахування з неї ПФУ теж приходять мізерні. А це, своєю чергою, значно впливає на розмір майбутньої пенсії.

Не варто розраховувати на великі щомісячні зарплати і тим, хто отримував хорошу зарплату, але не має великого трудового стажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що з початку 2023 року в Україні трохи зміняться правила виходу на пенсію. Ми докладно розписали, яких нововведень варто чекати на майбутніх пенсіонерів і як вони можуть вплинути на розмір виплат.

Також ви можете дізнатися, хто з українських громадян зможе розраховувати на індексацію пенсій лише після закінчення війни.