Нові умови виходу на пенсію в 2023: що зміниться для українців

З наступного року необхідно мати мінімум 30 років трудового стажу

У 2022 році, щоб вийти на пенсію в 60 років, особі треба мати 29 років трудового стажу. Проте, з 2023 року це зміниться, і потрібен буде ще довший період офіційної трудової діяльності.

З наступного року слід очікувати, що необхідно буде мати мінімум 30 років. До 2028 року ця цифра буде рости:

від 30 років стажу – у 2023 році;

від 31 року стажу – у 2024 році;

від 32 років стажу – у 2025 році;

від 33 років стажу – у 2026 році;

від 34 років стажу – у 2027 році;

від 35 років стажу – у 2028 році.

Не можуть претендувати на пенсію люди, які мають менше 15 років стажу. Якщо ж трудовий стаж менше за 15 років, українці, які досягли 65 років, замість пенсії зможуть претендувати на соціальну допомогу від держави за умови, що після 65 років у пенсіонера дохід буде меншим, ніж прожитковий мінімум.

Громадяни, які не встигли або не змогли накопичити достатню кількість стажу для виходу на пенсію в 60 років, зможуть вийти на пенсію в 63 роки за умови наявності стажу не менше 20 років. А українці, які мають від 15 до 20 років, зможуть піти на відпочинок у 65 років.

У разі нестачі страхового стажу для виходу на пенсію або часу для офіційного працевлаштування, цей стаж можна докупити.

Вартість страхового стажу, якого не вистачає, розраховується шляхом множення мінімального єдиного страхового внеску, коефіцієнта вартості компенсації при одноразовій сплаті та кількості місяців страхового стажу, яких бракує для виходу пенсії за віком.

У цьому році додаткові роки трудового стажу коштують:

1 рік — 34320 грн;

2 роки — 61776 грн;

3 роки — 82368 грн;

4 роки — 96096 грн;

5 років — 102 960 грн.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, окремій категорії українців підвищать пенсії на 300 гривень вже в жовтні.