Новые условия выхода на пенсию в 2023 году: что изменится для украинцев

Со следующего года необходимо иметь минимум 30 лет трудового стажа

В 2022 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, человеку нужно иметь 29 лет трудового стажа. Однако, с 2023 года это изменится, и потребуется еще более длительный период официальной трудовой деятельности

Со следующего года следует ожидать, что нужно будет иметь минимум 30 лет. До 2028 года эта цифра будет расти:

от 30 лет стажа – в 2023 году;

от 31 года стажа – в 2024 году;

от 32 лет стажа – в 2025 году;

от 33 лет стажа – в 2026 году;

от 34 лет стажа – в 2027 году;

от 35 лет стажа – в 2028 году.

Не могут претендовать на пенсию люди, с менее, чем 15 лет стажа. Если же трудовой стаж меньше 15 лет, украинцы, достигшие 65 лет, вместо пенсии смогут претендовать на социальную помощь от государства при условии, что после 65 лет у пенсионера доход будет меньше прожиточного минимума.

Граждане, которые не успели или не смогли накопить достаточное количество стажа для выхода на пенсию в 60 лет, смогут выйти на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 20 лет. А украинцы от 15 до 20 лет смогут уйти на отдых в 65 лет.

В случае нехватки страхового стажа для выхода на пенсию или времени для официального трудоустройства этот стаж можно докупить.

Стоимость недостающего страхового стажа рассчитывается путем умножения минимального единого страхового взноса, коэффициента стоимости компенсации при одноразовой уплате и количества месяцев страхового стажа, недостающих для выхода пенсии по возрасту.

В этом году дополнительные годы трудового стажа стоят:

1 год — 34 320 грн;

2 года — 61 776 грн;

3 года — 82 368 грн;

4 года — 96 096 грн;

5 лет — 102 960 грн.

Как сообщал Телеграф ранее, отдельной категории украинцев повысят пенсии на 300 гривен уже в октябре.