Некоторые пенсионеры могут получить надбавки до 50% от прожиточного минимума – кого это касается

Украинцам доплачивают не только возрастные надбавки

В Украине прибавку к пенсионным выплатам могут получить не только граждане, проживающие в горных районах страны, но и украинцы, имеющие статус жертв нацистских преследований.

Согласно Закону Украины "О жертвах нацистских преследований" в список граждан, которые могут рассчитывать на прибавку до 50% от прожиточного минимума, входят:

бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ во время Второй мировой войны;

лица, насильственно вывезенные с территории бывшего СССР на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, или на территории оккупированных ими других государств;

дети, родившиеся в местах принудительного содержания их родителей и в местах отбывания родителями принудительных работ;

дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их родителей подверглись репрессиям, физическим расправам, гонениям.

Какой размер прибавки доплачивают украинцам?

Лица, имеющие статус жертв нацистских преследований, имеют право на прибавку в размере:

несовершеннолетние заключенные с инвалидностью I группы – 50% (1013,50 грн.);

несовершеннолетние заключенные с инвалидностью ІІ группы – 40% (810,80 гривен);

несовершеннолетние заключенные с инвалидностью ІІІ группы – 30% (608,10 гривен);

бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения 15% (304,05 гривен);

бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения, награжденные медалью – 20% (405,40 гривен);

супруги умерших жертв нацистских преследований – 10% (202,70 гривен);

супруги умерших лиц с инвалидностью из заключенных – 25% (506,75 гривен).

Следует отметить, что лицо может выбрать только один вид надбавки к пенсионным выплатам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что причины того, что украинцы получают мизерную пенсию, даже имея достаточно большой страховой стаж.

Также напомним, кто из украинских граждан сможет рассчитывать на индексацию пенсий только после окончания войны.