Деякі пенсіонери можуть отримати надбавки до 50% від прожиткового мінімуму - кого це стосується

Українцям доплачують не лише вікові надбавки

В Україні надбавку до пенсійних виплат можуть отримати не лише громадяни, які проживають у гірських районах країни, а й українці, які мають статус жертв нацистських переслідувань.

Згідно із Законом України "Про жертви нацистських переслідувань" до списку громадян, які можуть розраховувати на надбавку до 50% від прожиткового мінімуму, входять:

колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання та місць примусових робіт під час Другої світової війни;

громадяни, які були силоміць вивезені з території колишнього Радянського союзу на примусові роботи до Німеччини або союзників цієї країни;

діти, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків та у місцях відбування батьками примусових робіт;

діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, які у зв’язку з патріотичною діяльністю їхніх батьків зазнали репресій, фізичних розправ, гонінь.

Який розмір надбавки доплачують українцям?

Особи, які мають статус жертв нацистських переслідувань, мають право на надбавку у розмірі:

неповнолітні ув’язнені з інвалідністю І групи – 50% (1013,50 гривень);

неповнолітні ув’язнені з інвалідністю ІІ групи – 40% (810,80 гривень);

неповнолітні ув’язнені з інвалідністю ІІІ групи – 30% (608,10 гривень);

колишні в’язні концтаборів та інших місць насильницького ув’язнення 15% (304,05 гривень);

колишні в’язні концтаборів та інших місць насильницького ув’язнення, нагороджені медаллю – 20% (405,40 гривень);

подружжя померлих жертв нацистських переслідувань – 10% (202,70 гривень);

подружжя померлих осіб з інвалідністю з-поміж ув’язнених – 25% (506,75 гривень).

Варто відзначити, що особа може обрати лише один вид надбавки до пенсійних виплат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, причини того, що українці отримують мізерну пенсію, навіть маючи досить великий страховий стаж.

Також нагадаємо, хто з українських громадян зможе розраховувати на індексацію пенсій лише після закінчення війни.