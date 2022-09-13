Умови змінюються: що потрібно українцям для виходу на пенсію у 2023 році

Українцям знадобиться більше страхового стажу для виходу на пенсію

В Україні з наступного року зміниться умови виходу на пенсію. Так зараз для виходу на пенсію у 60 років треба мати 29 років стажу, а наступного року знадобиться ще більше.

Як повідомляє "На пенсії", тривалість страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме з кожним роком аж до 2028 року, коли він становитиме 35 років.

У 2023 році для виходу на пенсію у 60 років знадобиться мати 30 років стажу, проте якщо його немає, то є й альтернативні опції.

Серед них вихід на пенсію:

у 63 роки за умови наявності 20 років стажу;

у 65 років, якщо є від 15 до 20 років стажу;

Також можна розраховувати на отримання соціальної допомоги у разі якщо по досягненню 65 років стажу накопичилося менше ніж 15 років, але лише за умови, що його дохід не перевищує прожиткового мінімуму.

Втім, нестачу стажу можна вирішити одразу декількома способами:

офіційно працевлаштуватися, щоб накопичити роки;

добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду;

докупити роки.

Вартість страхового стажу для купівлі, розраховується шляхом здійснення мінімального єдиного страхового внеску (ЄСВ), коефіцієнта вартості компенсації при одноразовій сплаті та кількості місяців страхового стажу, які відсутні для виходу пенсії за віком. За один рік коефіцієнт становить 2, за два роки – 1,8, за три роки – 1,6, за чотири роки – 1,4, за п’ять років – 1,2.

У 2022 році додаткові роки стажу стоять:

один рік — 34320 грн;

два роки — 61776 грн;

три роки — 82368 грн;

чотири роки — 96096 грн;

п’ять років — 102 960 грн.

Як повідомлялося раніше, на розмір пенсійних виплат впливає не лише наявність стажу. Другим найважливішим чинником для розрахунку пенсії для українців є розмір заробітної плати, яку вони отримували під час роботи.