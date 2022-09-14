Грошей побільшає? Частина українців може змінити вид одержуваної пенсії

Невеликі розміри пенсії можна змінити у певних випадках

Вже у жовтні 2022 року багато українських пенсіонерів отримають надбавку до своїх щомісячних виплат. Однак торкнеться це не всіх, а розмір багатьох пенсій у нашій країні все ще далекий від ідеалу. В окремих випадках українці мають можливість змінити тип одержуваної виплати — йдеться про оформлення пенсії через втрату годувальника. Розраховувати на неї можуть лише люди, які вважаються непрацездатними і були на утриманні покійного родича.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на пресслужбу Пенсійного фонду України. Як зазначають фахівці, можливість перейти на такий вид пенсій визначається ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Пояснимо зміну виду пенсії на конкретному прикладі. Якщо в сім’ї проживала пара пенсіонерів, з яких чоловік отримував великі виплати, саме він і вважався годувальником. У разі його смерті жінка може оформити пенсію через втрату годувальника — але лише у випадку, якщо вони на момент смерті чоловіка проживали разом.

Є в цій історії і певний нюанс: повністю перейти на пенсію годувальника не вийде. При перерахунку пенсіонер отримує лише 50% від одержуваних покійних виплат. При цьому в окремих випадках навіть подібна "урізана" пенсія може виявитися більшою, ніж початково нарахована.

Переведення з одного виду пенсій на інший провадиться при подачі певного пакета документів. Якщо вони в порядку і відповідають вимогам, то нарахування пенсії у зв’язку із втратою годувальника може розпочатися вже з дати подання заяви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, хто із пенсіонерів може розраховувати на надбавки у розмірі половини суму прожиткового мінімуму.

Також ми писали про те, які два головні чинники впливають на пенсійні виплати українців, через що їх розмір може бути крихітним.