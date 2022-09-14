Тысячи украинцев имеют право на 13-ю пенсию: кто и при каких условиях получит

Пенсионеры в Польше теперь имеют возможность получать выплаты и там

У граждан Украины появится возможность получать тринадцатую пенсию. Кроме того, что в этом году было объявлено о дополнительных выплатах некоторым категориям пенсионеров, теперь их список расширяется.

После заключения соглашения между Украиной и Польшей, польскую пенсию могут получить те украинцы, которые легально трудоустроены в Польше, а значит, имеют соответствующие социальные гарантии. Речь идет о более трех тысячах граждан Украины.

Чтобы получить польскую пенсию, согласно законам страны, мужчины должны иметь страховой стаж минимум 30 лет, а женщины – 25 лет. Однако размер выплат по пенсии также зависит от страховых взносов, которые лицо и его работодатель внесли в течение трудового периода.

К тому же, размер тринадцатой пенсии является фиксированным — 1217,98 злотых, что по нынешнему курсу составляет более 9500 гривен.

Кроме того, следует отметить, что вышеперечисленные пенсионные выплаты могут получить лица, достигшие пенсионного возраста. В Польше для женщин это те, кому уже 60 лет, а для мужчин — 65 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что определенная часть украинцев может изменить вид получаемой пенсии. Речь идет о тех, кто потерял кормильца семьи.