Тисячі українців мають право на 13-ту пенсію: хто і за яких умов отримає

Пенсіонери в Польщі тепер мають можливість отримувати виплати і там

У громадян України з'явиться можливість отримувати тринадцяту пенсію. Крім того, що цього року було оголошено про додаткові виплати деяким категоріям пенсіонерів, відтепер їхній список розширюється.

Після укладання угоди між Україною і Польщею, польську пенсію можуть отримати ті українці, які легально працевлаштовані в Польщі, а отже мають відповідні соціальні гарантії. Мова йде про понад три тисячі громадян України.

Щоб отримати польську пенсію, відповідно до законів країни, чоловіки мають мати страховий стаж мінімум 30 років, а жінки — 25 років. Проте, розмір виплат по пенсії також залежить від страхових внесків, які особа та її роботодавець робили протягом трудового періоду.

До того ж, розмір тринадцятої пенсії є фіксованим — 1217,98 злотих, що за нинішнім курсом дорівнює понад 9500 гривень

Крім того, слід зазначити, що вищеперелічені пенсійні виплати можуть отримати особи, які досягли пенсійного віку. У Польщі для жінок це ті, кому вже є 60 років, а для чоловіків — 65 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що певна частина українців може змінити вид пенсії, що отримує. Йдеться про тих, хто втратив годувальника сім'ї.