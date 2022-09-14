В Україні планують підвищення пенсій: коли і кому

Дехто з осіб пенсійного віку може отримати надбавку у розмірі 300 гривень

В Україні з 1 жовтня буде збільшено виплати для деяких категорій українських пенсіонерів. Мінімальну пенсію за віком підвищать непрацюючим громадянам, тим, хто досяг 65-річного віку і старшим, а також особам із відповідним страховим стажем (мінімум для жінок становить 30 років, а для чоловіків — 35).

Як йдеться у постанові Кабміну, надбавку отримають громадяни у віковій категорії 70–75 років. Розмір підвищення складе до 300 грн у межах встановленого максимуму — 10340,35 грн. Тим, кому 70 виповниться після 1 жовтня, пенсію збільшать після фактичного досягнення вікового цензу.

Зазначимо, що станом на 1 грудня поточного року планується ще одне зростання пенсійних виплат. Їх мінімальний розмір зросте до 2093 грн, а перерахунок стосуватиметься всіх українців.

Збільшення пенсійних виплат відбувається на тлі пришвидшення інфляції. Так, за даними Національного банку, у серпні вона пришвидшилась до 23,8% в річному вимірі. Відповідно ж до прогнозів НБУ, до кінця року споживчі ціни зростуть більш ніж на 30%.

До того ж, як раніше повідомляв "Телеграф", деяким громадянам пенсії можуть зменшити. Втім, особи, які не мають достатнього страхового стажу, можуть претендувати на соціальну допомогу.