Броня від мобілізації не врятує від отримання повістки: юрист пояснила нюанси

Порядок денний можуть отримати абсолютно всі військовозобов’язані

Після початку вторгнення росіян в Україну парламент проголосував за введення воєнного стану та оголошення загальної мобілізації. Хоча вона і має на увазі збір усіх військовозобов’язаних, але при цьому багато хто з них отримав відстрочку або броню від призову до ЗСУ. Втім, навіть наявність броні не означає, що людині не може прийти повістка.

Як пояснила юристка Дар’я Тарасенко виданню ZAXID.net, повістка може прийти будь-кому, проте це не означає, що військовозобов’язаного відразу заберуть до армії, адже швидше за все спочатку ТЦК (колишній військкомат) спочатку уточнить дані про людину, а потім, якщо необхідно, дасть йому відстрочку.

Те саме стосується і бронювання, якого існує два види.

"Перше – коли роботодавець має мобілізаційне завдання і тому має можливість забронювати своїх працівників. І є полегшена процедура згідно з постановою уряду, за якою можуть забронювати своїх працівників роботодавці, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань та населення", — сказала вона.

Незалежно від того, яке бронювання проводиться, воно здійснюється на певний період, а коли він закінчується, його доведеться продовжувати. Доки співробітник вважається заброньованим, призвати його до ЗСУ не можна, але якщо терміни бронювання закінчуються, то й мобілізації нічого не завадить.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що частина відстрочок від мобілізації має обмежений час дії. Зокрема, за станом здоров’я — до пів року.