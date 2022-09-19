Броня от мобилизации не спасет от получения повестки: юрист объяснила нюансы

Повестку могут получить абсолютно все военнообязанные

После начала вторжения россиян в Украину парламент проголосовал за введение военного положения и объявления всеобщей мобилизации. Хотя она и подразумевает сбор всех военнообязанных, но при этом многие из них получили отсрочку или бронь от призыва в ВСУ. Впрочем, даже наличие брони не означает, что человеку не может прийти повестка.

Как объяснила юристка Дарья Тарасенко изданию ZAXID.net, повестка может прийти кому угодно, однако это не значит, что военнообязанного тут же заберут в армию, ведь скорее всего изначально ТЦК (бывший военкомат) сначала уточнит данные о человеке, а затем, если необходимо, даст ему отсрочку.

То же касается и бронирования, которого существует два вида.

"Первое – когда работодатель имеет мобилизационную задачу и поэтому пользуется возможностью забронировать своих работников. И есть облегченная процедура согласно постановлению правительства, по которому могут забронировать своих работников работодатели, удовлетворяющие потребности ВСУ, других военных формирований и населения", — сказала она.

Вне зависимости от того, какое бронирование проводится, оно осуществляется на некоторый период, а когда он заканчивается, то его придется продлевать. До тех пор, пока сотрудник считается забронированным, призвать его в ВСУ нельзя, но если сроки бронирования заканчиваются, то и мобилизации ничего не помешает.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что часть отсрочек от мобилизации имеет ограниченное время действия. В частности по состоянию здоровья — до полугода.