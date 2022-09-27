Дополнительная мобилизация в Украине возможна? У Зеленского дали четкий ответ

Украина постоянно следит за тем, как происходит процесс мобилизации в рф

В Украине нет необходимости в проведении дополнительных мобилизационных мероприятий, однако, если таковая возникнет, ряды военных формирований будут снова пополнять.

Соответствующую информацию изданию рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что вопрос проведения дополнительной мобилизации в Украине будет зависеть от ситуации на фронте и от того, как пройдут мобилизационные мероприятия в россии.

"Безусловно, математику войны мы гораздо лучше понимаем, чем наши оппоненты. Поэтому практически с первых дней активно формировали свои резервы, структурировали через ТРО свои кадровые возможности, активно договаривались о тренинговых центрах в том числе с нашими партнерами. Но война — это, разумеется, постоянный процесс уточнений, оперативно-тактических изменений, дополнительных логистических действий", – пояснил он.

Советник руководителя ОП также добавил, что в отличие от рф, которая будет отправлять на фронт неподготовленную массу исключительно ради количества, Украина же делает ставку на опытных специалистов, имеющих качественную подготовку. По его словам, на сегодняшний день крайне важно иметь именно спецов, а не "пушечное мясо", так что украинцы занимаются совместно с партнерами именно этим.

"Качество, а не количество…", — подчеркнул Подоляк.

Также он добавил, что в Украине на систематической основе отслеживают то, как проходит мобилизация в россии, кого, как там собирают, а также какое количество будут отправлять, чтобы воевать против украинцев. И именно от этого будут зависеть коррективы при условии, что они вообще будут нужны.

"Еще раз повторю: важно не просто механически говорить о мобилизации, о ее дополнительном проведении. Гораздо лучше, понимая принципы войны, делать ставку на подготовку именно качественных специалистов, что существенно важнее в современной войне", — подытожил представитель ОП.

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