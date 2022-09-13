Залучатимуть резерви: Резніков пояснив, що відбувається з мобілізацією українців

Війна не буває простою, і її невід’ємна частина — це боротьба ресурсів, у тому числі людських

В Україні, як відомо, до кінця осені продовжено процес загальної мобілізації. Це пов'язано з потребами фронту, зокрема щодо забезпечення ротації і поповнення рядів ЗСУ новими людьми. Особливо гостро необхідність призову військовослужбовців на фронт з’явилася після початку нашого контрнаступу одразу з кількох напрямків. За словами глави Міноборони Олексія Резнікова, зараз військовозобов’язані українці мають бути максимально готові до можливого відправлення на фронт.

Про це він розповів під час інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Телеграф". Чиновник підкреслив, що поступ углиб фронту завжди супроводжується великими втратами, проте на війні без них нікуди не подітися. Тим не менш, армія потребує нових людей, адже саме бійці здобувають перемоги і роблять неймовірні прориви.

"Це війна. І як би нам не хотілося це визнавати, але ми зазнаємо втрат. Ці втрати можуть бути безповоротними або санітарними, а іноді такими, що людина залишилася живою, але не може повернутися назад, — пояснює Резніков. — Це означає, що Генштаб та весь сектор безпеки повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати лави з мобілізаційного резерву".

Міністр наголосив, що будь-яка війна є битвою ресурсів, і про це не можна забувати. Тому на фронті ніколи не видається достатньою ні кількість зброї, ні кількість військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, хто в Україні може розраховувати на продовження відстрочки від призову до армії. Спойлер — такий процес є одиничною акцією і може відтягнути момент відправлення на фронт лише на два місяці.

Також ми пояснювали, що чекає на військовозобов’язаних українців після того, як закінчується термін дії отриманої відстрочки.