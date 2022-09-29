Мобилизация в рф, танки для Украины и то, о чем не стоит говорить: главное из интервью Резникова

Глава украинского оборонного ведомства прокомментировал ряд важных вопросов, связанных с ситуацией, сложившейся из-за войны войны с россией

Министр обороны Алексей Резников дал большое интервью для украинского издания "Интерфакс-Украина", в котором рассказал о вероятной аннексии россией Херсонской, Запорожской, Луганской, а также Донецкой областей. Дал четкий ответ о возможности проведения в Украине дополнительной мобилизации. Прокомментировал ядерные угрозы кремлевского лидера владимира путина, а также объяснил, как сейчас обстоят дела с поставками важного оружия для украинских защитников.

"Телеграф" решил собрать наиболее интересные тезисы Резникова.

Мобилизация в россии:

Это была абсолютно ожидаемая мера и не была для нас новостью. Потому что мы точно знаем реальные потери российских войск… Чего-то неожиданного не произошло.

Аннексия украинских территорий:

Не удивлюсь, если 30 сентября они их присоединят к рф, а 1 октября объявят "За царя, за Родину, за Отечество!", военное положение или состояние войны, чем снимут вопрос своей "мобилизации" — она перестанет быть частичной, а какой-нибудь федеральный орган будет определять, сколько нужно "домобилизовать", потому что "страшные укры нападают на россию". Для нас это ничего не меняет. Вообще.

Вероятность дополнительной мобилизации в Украине: Решение будет принимать наш Генштаб.

Об угрозе со стороны Беларуси:

Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я оставался бы оптимистом, потому что мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной.

Украинский оптимизм:

Для нас это (отправка в Украину дополнительных сил и техники рф – ред.) не будет легкой прогулкой. Это самая тяжелая стадия войны, которая не окончена. Рано появились в Украине люди, вступившие в анонимную партию тех, кто закончил войну. Война не окончена. Война, кровавая, трудная и очень рискованная, для нас продолжается.

Ядерная угроза:

Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, когда он психонет. Как это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались. Его можно донести и "Искандерам", и "Калибрам", и самолетам. Какого они качества и состояния – у меня вопрос… Можно нажать кнопку, но оно может хлопнуть прямо там.

Военная помощь Запада:

Многие партнеры из "Рамштайна" говорят, что "мы даем вот это и это, но не надо об этом делать публикацию". Я, выполняя их пожелания, не рассказываю. Мы после победы всех похвалим.

Новое оружие для ВСУ:

О новом оружии для Украины: О боевой авиации и танках вопрос не решен. Есть много факторов, в том числе долгое обучение. Но главное, вероятнее всего, то, что это самое дорогое, что может быть, и требует ремонта, ухода, обслуживания. Дать сегодня танки и не взять на себя обязательства по их обслуживанию нельзя… Мне кажется, что политическое решение, которым будет боевой танк в Украине – это вопрос времени. Но это произойдет.

Проблемы иранских беспилотников:

Мы уже ее решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "шахедов". Наши научились их глушить.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал мобилизацию в Украине, подчеркнув, что каждый мужчина должен быть готов к тому, что в любой момент он будет отправлен на фронт.

Также напомним, как глава оборонного ведомства подробнее рассказал, почему наступление Вооруженных украинских сил на Херсонском направлении идет медленнее, чем в Харьковской области.