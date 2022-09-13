Будут привлекать резервы: Резников объяснил, что происходит с мобилизацией украинцев

Война не бывает простой, и ее неотъемлемая часть — это борьба ресурсов, в том числе человеческих

В Украине, как известно, до конца осени продлен процесс всеобщей мобилизации. Это связано с потребностями фронта, в том числе насчет обеспечения ротации и пополнения рядов ВСУ новыми людьми. Особенно остро необходимость призыва военнослужащих на фронт появилась после начала нашего контрнаступления сразу по нескольким направлениям. По словам главы Минобороны Алексея Резникова, сейчас военнообязанные украинцы должны быть максимально готовы к вероятной отправке на фронт.

Об этом он рассказал во время интервью "РБК-Украина", передает "Телеграф". Чиновник подчеркнул, что продвижение вглубь фронта всегда сопровождается большими потерями, однако на войне без них никуда не деться. Тем не менее, армия нуждается в новых людях, ведь именно бойцы одерживают победы и совершают невероятные прорывы.

"Это война. И как бы нам не хотелось это признавать, но мы несем потери. Эти потери могут быть безвозвратными или санитарными, а иногда такими, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй, — объясняет Резников. — Это значит, что Генштаб и весь сектор безопасности должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва".

Министр подчеркнул, что любая война является сражение ресурсов, и об этом нельзя забывать. Поэтому на фронте никогда не кажется достаточным ни количество оружия, ни количество военнослужащих.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кто в Украине может рассчитывать на продление отсрочки от призыва в армию. Спойлер — такой процесс является единичной акцией и может оттянуть момент отправки на фронт всего на два месяца.

Также мы объясняли, что ждет военнообязанных украинцев после того, как истекает срок действия полученной отсрочки.