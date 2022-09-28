Мобілізація росіян принесе Україні проблему, але не ту, на яку розраховував путін

Путінська армія, як і раніше, намагається брати українських воїнів кількість, а не тактикою бою

З моменту оголошення диктатором путіним часткової мобілізації в росії минув тиждень. За цей час на фронті з’явилися перші підрозділи, сформовані з недосвідчених та невмілих новобранців, тому не дивно, що дехто почав добровільно здаватися в полон. Їхнє бажання зберегти собі життя похвальне, але, за словами політолога та добровольця ЗСУ Кирила Сазонова, найближчим часом може створити нову проблему для України.

Про це Сазонов розповів в ексклюзивному інтерв’ю OBOZREVATEL. Він зазначив, що росія не турбується про підготовку та забезпечення нових бійців, сподіваючись виграти за рахунок збільшення загальної кількості армії.

Втім, це лише грає на руку ЗСУ, адже більшість новобранців із рф — налякані та розгублені, вони не розуміють, як виконувати поставлені бойові завдання. Це підбурює їх складати зброю та здаватися в полон.

"Вже з’явилися перші полонені з мобілізованих у Ростові, — розповідає Кирило Сазонов. — Наші бійці взяли першого полоненого. Він втік з військової частини, що свідчить про їхній моральний дух".

Подібна ситуація не має занадто радувати — адже незабаром Україна може зустрітися з новою проблемою. Це стосується забезпечення полонених. Сазонов упевнений: кількість росіян, що здаються, лише зростатиме, а кожен з них повинен бути десь розміщений і чимось харчуватися. Втім, напевно, не на подібні проблеми для ЗСУ розраховував путін, оголошуючи мобілізацію.

Хоча в Кремлі не надто переймаються подальшим майбутнім покликаних на фронт громадян. Російське військове командування просто використовує мобілізованих як "гарматне м’ясо". Багато хто з них додому повернеться у цинкових трунах або пластикових пакетах.

"Утилізуємо у великій кількості, — резюмує Сазонов. — Вони не лише погано підготовлені, а й у перших рядах кидають так званих мобіків, недосвідчених, неготових, які просто є мішенню".

Не дивно, що частина російських новобранців, які встигли опинитися на війні в Україні, вже загинула. Про це напередодні розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

При цьому путін не залишає свої амбіції щодо просування вглиб нашої країни та захоплення ще двох великих міст.