Націлився на ще два міста: ЗМІ дізналися про цілі путіна після мобілізації в росії

У росії націлилися на захоплення ще двох ключових українських міст, які дозволять армії рф просунутися вглиб країни

Кремлівський лідер володимир путін, який нещодавно оголосив у росії часткову мобілізацію, все ж не збирається відмовлятися від своєї мрії захопити українські території навіть попри усвідомлення того, що шанси на це у нього вкрай мізерні. Першими містами-цілями диктатора можуть стати Харків та Одеса.

Відповідну інформацію повідомило видання Bloomberg, посилаючись на кількох близьких до російського президента осіб. Згідно з інформацією джерел, кремлівський очільник може повернутися до своїх планів щодо просування вглиб України, першочергово захопивши такі ключові міста як Одеса та Харків.

Також зазначається, що при умові, що мета путіна все ж буде досягнута, то від України лишиться лише "уламок довоєнного часу". Водночас, за словами джерел, враховуючи успіхи українців на фронті, це здається неможливим. Вони переконані, що подальші спроби росії захопити українські території можуть завести противника у глухий кут і домогтися хоча б якогось врегулювання, котре надасть ймовірність підтвердити хоча б частину успіхів рф.

Варто додати, що 300 тисяч мобілізованих росіян, які є погано навченими та мотивованими, все ж матимуть змогу переламати ситуацію на полі бою на користь росії. Водночас на думку військових аналітиків, скоріше за все, цієї маси вистачить лише на те, щоб ще більше уповільнити просування армії рф в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії після оголошення часткової мобілізації побоюються втечі спортсменів, адже вже сотні тисяч росіян виїхали з країни, тому що не хочуть воювати з українцями.