Мобілізація в росії: чи вживуть в Україні дзеркальні заходи — у Зеленського відповіли

В Україні оцінили наслідки мобілізації у рф

Оголошення мобілізації у росії не є приводом для того, щоб розширювати її масштаби в Україні, а призваних військовослужбовців достатньо для того, щоб відповісти на погрози.

Як повідомив під час брифінгу представник президента України у Верховній Раді України Федір Вениславський, в Україні за час мобілізації призвали близько 700 тисяч осіб.

"Я не бачу якихось ризиків для того, щоб очікувати негативного розвитку сценарію на українсько-російському фронті", — сказав він.

За його словами, 700 тисяч військовослужбовців, які були призвані до ЗСУ та інших силових структур, достатньо, щоб впоратися з викликами, що надходять від росії навіть з урахуванням мобілізації там додаткових солдатів.

При цьому він заявив, що збільшення чисельності особового складу окупаційної армії в Україні не позначиться на успішних діях ЗСУ, а сама мобілізація в рф займе довгі тижні.

Як повідомлялося раніше, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький раніше висловив думку, що росія має намір розпочати новий наступ з метою захопити всю територію нашої країни, а для цього і потребує нових солдатів.