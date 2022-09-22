Можливий новий наступ росіян: у ГУР назвали терміни

На думку представника розвідки, країна-агресор хоче окупувати всю територію України

Після того як російський диктатор володимир путін оголосив часткову мобілізацію, у Міноборони України почали готуватися до сценарію, що мобілізованих з росії перекинуть на українські території найближчими місяцями.

Про це в інтерв'ю ITV News повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, російська сторона стягує підрозділи не просто так і цілком ймовірно, що плани так званої "спецоперації" кремль змінив та розширив.

"Наша оцінка така, що взимку та навесні можливий новий наступ", — сказав Скібіцький. — "От чому росії потрібні нові підрозділи. Головною метою росії є окупація всієї території України".

При цьому розвідник не виключає, що російський президент розглядає можливість ядерної війни, щоб зупинити наступальну діяльність ЗСУ та зруйнувати всю Україну. А постраждати від такого кроку може не тільки Україна, а й країни-сусіди.

"Це є загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї вплине не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон", — сказав Скібіцький, додавши, що наслідки застосування ядерної зброї можуть торкнутися Польщі, Туреччини та Болгарії.

Нагадаємо, що в Офісі президента України вважають, що російський президент не піде на застосування ядерної зброї, адже тоді відповідний удар по території РФ стане неминучим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни сприйняли оголошення про мобілізацію вкрай негативно і вийшли на протести. У деяких регіонах мітингарі навіть перекривають траси, щоб висловити свою невдоволеність владою.