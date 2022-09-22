Застосування ядерної зброї неможливе: Подоляк нагадав путіну дуже важливий аспект

В Офісі президента України нагадали главі кремля про наслідки

Останні погрози російського диктатора володимира путіна щодо застосування ядерної зброї у війні проти України викликало негайну реакцію світової спільноти. Проте, українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським упевнена, що ядерного удару не буде, оскільки главі росії не дадуть цього зробити. До того ж на тлі "успіхів" армії росії, які влада країни-агресора розганяє через пропагандистські канали, такі погрози з боку путіна виглядають дуже дивно.

Про це в ефірі програми "Воздух" на каналі Ходорковський Live повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, росія неодноразово шантажувала світ ядерною зброєю. При цьому російська армія показала свою повну нездатність вести війну конвенційною зброєю (маючи її переважну кількість) і здійснюючи по 50 тисяч пострілів на день.

"З точки зору міжнародного права для пана путіна є один дуже важливий аспект. Застосування ядерної зброї чітко регламентовано Глобальними доктринами про ядерне стримування. Там сказано, що будь-яка ядерна держава, включаючи Росію, має право застосувати ядерну зброю виключно в оборонних цілях, виключно маючи проблеми на власній території, якщо вважатиме, що війна розростається і є загроза існування російської державності. Україна не нападала на росію, відповідно, ця доктрина не працює. Україна веде війну виключно на своїй території. Україна звільнятиме лише території України. Відповідно, застосування ядерної зброї неможливе", — заявив Михайло Подоляк.

В іншому випадку, за словами радника глави ОП, якщо рф зробить такий крок, то інші ядерні країни, які підписували договір про глобальне ядерне стримування, повинні будуть негайно завдати точно такого ж порівнянності удару по центрах прийняття таких рішень, і по центрах запуску у рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що механізми впливу на росію на випадок ядерного удару вже розглядають у США.