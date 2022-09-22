Ліз Трасс відреагувала на погрози путіна ядерною зброєю

Військова допомога Британії Україні буде продовжуватися

Шантаж володимира путіна ядерною зброєю, про яку він в черговий раз нагадав під час свого виступу у середу, 21 вересня, не спрацює, як і фіктивні претензії до України та країн НАТО.

Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс на виступі в Генеральній асамблеї ООН. Вона зробила промову через кілька годин після дистанційного виступу президента України Володимира Зеленського, пише The Guardian.

Трасс наголосила, що зараз від країн Заходу потребується рішучість та принциповість, якщо вони вірять у засадничі принципи ООН.

"Ми бачили, як Путін намагається виправдати свої катастрофічні провали. Він вирішив продовжувати намагання, посилаючи ще більше резервістів на жахливу долю. Він відчайдушно намагається створити видимість демократії для режиму, у якому не існує прав і свобод людини. Він вдається до нових фіктивних претензій та бряцання зброєю. Це не спрацює", — підкреслила прем'єр-міністр.

Вона також додала, що Британія буде продовжувати підтримку України і надсилати зброю, поки Україна не переможе. Крім того, вона закликала демократичні країни не йти на компроміси з російською федерацію, навіть через паливну кризу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, український генерал Микола Маломуж розповів, як працює приймання рішення щодо використання ядерної зброї росією. Від одного путіна це не залежить.