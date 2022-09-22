Лиз Трасс отреагировала на угрозы путина ядерным оружием

Военная помощь Британии Украине будет продолжаться

Шантаж владимира путина ядерным оружием, о котором он в очередной раз напомнил во время своего выступления в среду, 21 сентября, не сработает, как и фиктивные претензии к Украине и странам НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на выступлении в Генеральной ассамблее ООН. Она произнесла речь через несколько часов после дистанционного выступления президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Guardian.

Трасс подчеркнула, что сейчас от стран Запада требуется решительность и принципиальность, если они верят в основные принципы ООН.

"Мы видели, как Путин пытается оправдать свои катастрофические провалы. Он решил продолжать попытки, посылая еще больше резервистов на ужасную судьбу. Он отчаянно пытается создать видимость демократии для режима, в котором не существует прав и свобод человека. Он прибегает к новым фиктивным претензиям и бряцание оружием. Это не сработает", — подчеркнула премьер-министр.

Она также добавила, что Британия будет продолжать поддержку Украины и посылать оружие, пока Украина не победит. Кроме того, она призвала демократические страны не идти на компромиссы с российской федерацией, даже из-за топливного кризиса.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинский генерал Николай Маломуж рассказал, как работает принятие решения об использовании ядерного оружия россией. От одного путина это не зависит.