Мобилизация в рф: примут ли в Украине зеркальные меры — у Зеленского ответили

В Украине оценили последствия мобилизации в россии

Объявление мобилизации в россии не является поводом для того, чтобы расширять ее масштабы в Украине, а призванных военнослужащих достаточно для того, чтобы ответить на угрозы.

Как сообщил во время брифинга представитель президента Украины в Верховной Раде Украины Федор Вениславский, в Украине за время мобилизации призвали около 700 тысяч человек

"Я не вижу каких-то рисков для того, чтобы ожидать негативного развития сценария на украинско-российском фронте", — сказал он.

По его словам 700 тысяч военнослужащих, которые были призваны в ВСУ и другие силовые структуры, достаточно, чтобы справиться с вызовами, исходящими от россии даже с учетом мобилизации там дополнительных солдат.

При этом Вениславский заявил, что увеличение численности личного состава оккупационной армии в Украине не скажется на успешных действиях ВСУ, а сама мобилизация в рф займет долгие недели.

Как сообщалось ранее, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее высказал мнение, что россия намерена начать новое наступление с целью захватить всю территорию нашей страны, а для этого и нуждается в новых солдатах.