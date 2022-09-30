"Котел" в Лимане: ВСУ освобождают города, а пропагандисты воют из-за потерь (видео)

Контрнаступление на Харьковщине ничему не научило оккупантов, они снова несут серьезные потери

Украинские военнослужащие празднуют очередные победы на Донецком направлении — на этот раз в районе Лимана. Окружение города, столь важного стратегически для россиян, продолжается, о чем свидетельствуют и свежие карты боев, а представители ВСУ отчитываются об освобождении новых населенных пунктов.

"Телеграф" расскажет, что сейчас происходит вокруг Лимана и какие настроение царят среди путинских пропагандистов. Небольшой спойлер — на российских болотах вновь воют о "мужественности" оккупантов и винят во всех проблемах высшее командование.

По словам журналиста Юрия Бутусова, не раз бывавшего на фронте и поддерживающего связь с военными, несколько ключевых населенных пунктов вблизи Лимана уже успешно отбиты ВСУ. Россияне еще пытаются отступать под сильным напором украинских защитников, при этом бросая технику и награбленное у мирного населения.

"Удержать город противник не имеет никаких шансов, освобождение произойдет в ближайшее время, — уверен Бутусов. — Сейчас они [россияне] будут пытаться спасти свои самые боеспособные подразделения, которые держали оборону".

Ямполь, судя по всему, перешел под контроль ВСУ

Официальных заявлений от украинского Генштаба еще не поступало, но в сети уже распространяют видео украинских военнослужащих, которые подтверждают — Ямполь наш.

Это значит, что ВСУ удалось еще ближе подобраться к Лиману, фактически взяв населенный пункт в оцепление. Таким образом можно говорить о полноценном "котле" для российских захватчиков. Подобные выводы подтверждаются и высказываниями различных российских "военкоров" (читай — пропагандистов), которые традиционно винят во всем министра обороны сергея шойгу и других военных начальников.

Возмущаются происходящему и "простые россияне, которые не хотят войны".

По мнению Бутусова, сейчас россияне попытаются выстроить новый рубеж обороны вдоль трассы Р-66. Их позиции будут оборудованы от Сватово и до Креминной.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Лиман выглядел во времена российской оккупации. Разбитые дома, безлюдные улицы — таким "русский мир" приходит на украинскую землю.