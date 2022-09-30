"Котел" у Лимані: ЗСУ звільняють міста, а пропагандисти виють через втрати (відео)

Контрнаступ на Харківщині нічого не навчив окупантів, вони знову зазнають серйозних втрат

Українські військовослужбовці святкують чергові перемоги на Донецькому напрямі – цього разу в районі Лиману. Оточення міста, яке так стратегічно важливе для росіян, триває, про що свідчать і свіжі карти боїв, а представники ЗСУ звітують про звільнення нових населених пунктів.

"Телеграф" розповість, що зараз відбувається навколо Лимана та які настрій панують серед путінських пропагандистів. Невеликий спойлер — на російських болотах знову виють про "мужність" окупантів і звинувачують у всіх проблемах найвище командування.

За словами журналіста Юрія Бутусова, який не раз бував на фронті і підтримував зв’язок з військовими, кілька ключових населених пунктів поблизу Лимана вже успішно відбито ЗСУ. Росіяни ще намагаються відступати під сильним натиском українських захисників, при цьому кидаючи техніку та награбоване у мирного населення.

"Утримати місто противник не має жодних шансів, звільнення відбудеться найближчим часом, — упевнений Бутусов. — Зараз вони [росіяни] намагатимуться врятувати свої найбоєздатніші підрозділи, які тримали оборону".

Ямпіль, судячи з усього, перейшов під контроль ЗСУ

Офіційних заяв від українського Генштабу ще не надходило, але у мережі вже розповсюджують відео українських військовослужбовців, які підтверджують – Ямпіль наш.

Це означає, що ЗСУ вдалося ще ближче підібратися до Лимана, фактично взявши населений пункт в оточення. Таким чином можна говорити про повноцінний "котлі" для російських загарбників. Подібні висновки підтверджуються і висловлюваннями різних російських "військоров" (читай — пропагандистів), які традиційно звинувачують у всьому міністра оборони сергія шойгу та інших військових начальників.

Обурюються і "прості росіяни, які не хочуть війни".

На думку Бутусова, зараз росіяни спробують збудувати новий рубіж оборони вздовж траси Р-66. Їхні позиції будуть обладнані від Сватового та до Кременної.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як Ліман виглядав за часів російської окупації. Розбиті будинки, безлюдні вулиці – таким "рускій мір" приходить на українську землю.