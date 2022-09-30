Росіяни в Лимані близькі до "котла", а на південь перекидають новобранців: свіжі карти боїв

Поки ЗСУ досягають нових успіхів на фронті, окупанти жахають мирне населення ракетами та дронами-шахідами

Українські військовослужбовці майже повністю оточили російські підрозділи у Лимані, перерізавши критичні лінії зв’язку ворога в районі Дробишевого. Це вказує на вельми інтенсивний характер бойових дій на Донеччині. Тим часом неспокійно і на півдні, хоча українська сторона й воліє замовчувати основні маневри наших захисників на цьому відрізку фронту. При цьому активно надходить інформація щодо поповнення армії рф новими мобілізованими.

Більше деталей розкрили аналітики Інституту вивчення війни (США) у своєму свіжому зведенні того, що відбувається на фронті в Україні, на ранок 30 вересня. Фахівці також наголосили на підвищенні активності використання росіянами БПЛА — переважно на південному напрямку.

Найзапекліші бої, як і раніше, сконцентровані на території Донецької області, адже цей відрізок фронту є найбільш стратегічно важливим для російських загарбників. Втім, на деяких ділянках ЗСУ нехило "насипають" ворогові, змушуючи його відступати.

Мапа боїв в Україні 30.09.2022

Схід України

Українські сили, як уже згадувалося, працюють над тим, щоби закінчити оточення Лимана. Цілком можливо, що їм вдалося прорвати російську оборону під Ставками, а також перерізати дорогу Торське-Дробишеве, яка була для ворога важливим логістичним шляхом. Також росіяни мають проблеми з відступом у бік Сватово — ЗСУ постаралися перекрити і цю ділянку фронту.

Крім цього, тривають контрнаступ ЗСУ вздовж річки Оскол на північному сході Харківщини. Одним із головних завдань українських захисників є прорив до кордону з Луганською областю, що вони регулярно намагаються зробити.

Карта боїв на Харківщині 30.09.2022

Тим часом спроби російських загарбників проводити наземні атаки на Донеччині обертаються їхнім крахом. Найбільш складною точкою фронту продовжує бути Бахмут, проте ЗСУ стоїчно захищають це місто. Минулої доби були відбиті наступи росіян під Бахмутським і Зайцевим. Також невдачею для окупантів обернулися атаки під Миколаївкою Другою, Залізним та Майорськом. Вдалося стримати наміру ворога і під Авдіївкою та поблизу Донецька. Під обстрілом опинилися такі населені пункти, як Першотравневе, Перемога, Павлівка та Новомихалівка.

Карта боїв на Донбасі 30.09.2022

Південь України

Просування українських військових на херсонському напрямку, як і раніше, не набуває великого розголосу. Але вже відомо, що напередодні росіяни отримали підкріплення у вигляді не навчених нових мобілізованих солдатів. Ці підрозділи можуть кинути на посилення оборони окупантів, аби затримати контрнаступ ЗСУ. Втім, це не надто заважає нашим захисникам за допомогою прицільного вогню контролювати основні логістичні шляхи окупантів, що блокує постачання озброєння та додаткової військової техніки.

Основні бої на південному відрізку фронту напередодні велися довкола Херсона, на схід від Херсона — район Нової Каховки та Берислава, а також у південному напрямку від річки Дніпро. Українські військові знищують російські склади та центри рішень: було завдано ударів по скупченням живої сили та техніки в Олешках, Антонівці та Малій Кардашинці. Крім цього "гучно" було в районі Нової Каховки та Берислава.

Карта боїв за Херсон 30.09.2022

Не маючи можливості нормально просунутися вперед, росіяни намагаються тиснути на українські позиції та атакують мирні міста за допомогою безпілотників іранського виробництва. "Шахідів" часто випускають у бік Одещини та Миколаєва, переважно контролюючи їх із території окупованого Криму. Українські джерела стверджують, що з 10 вересня ЗСУ вдалося знищити щонайменше 22 ворожі БПЛА.

Продовжуються російські обстріли на території Запорізької (поряд із Гуляйполем), Миколаївської та Дніпропетровської областей. Крім артилерії окупанти часто використовують авіацію та ракети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які втрати зазнали російські загарбники на півдні за останню добу. Лише у Баштанському районі назавжди вдалося приземлити дві російські "сушки".