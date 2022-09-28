Лиман візьмуть у "котел": журналіст розповів, як далі просуватимуться ЗСУ

В оточенні опиняться і мобілізовані росіяни

Наразі точаться серйозні бої поблизу міста Лиман у Донецькій області. Російські пропагандисти жаліються, що Збройні сили України взяли в оточення армію рф, а вороже командування перекидає на цей напрямок значні сили. Бої можуть бути запеклими, але все ж таки українські війська зможуть вибити окупантів з міста.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбук. Він підкреслив, що взяття військами України села Невське в Луганській області та села Терни в Донецькій призведе до перекриття останніх основних шляхів постачання для окупантів. Крім того, він вважає, що те, що росЗМІ публікують інформацію про оточення в Лимані означає, що ЗСУ таки візьмуть їх в котел.

"Російське угруповання в Лимані потрапило до оперативного оточення. Вихід наших військ на Невське та Терни означатиме перекриття останніх шляхів постачання, запечатування "котла" та повний розгром лимансько-ямпільського угруповання", — йдеться в повідомленні.

Також Бутусов зазначив, що незважаючи на таку загрозу для військ росії, вони все одно будуть утримувати оборону в Лимані та Ямполі до останнього. Хоча в будь-якому випадку ворог не зможе довго протириматися, журналіст підкреслює, що не можна недооцінювати сили росіян. Він розповідає, що в Лиман відправлені і нещодавно мобілізовані рф.

"Маршові поповнення мобілізованих спрямовані для поповнення 144-ї та 3-ї мотострілкових дивізій у цьому районі. Також тут застосовуються 61-а бригада морської піхоти, частини ВДВ", — пише він.

Те, що ЗСУ перейшли річку Оскіл свідчить про неминучі бої за Сватове та Кремінну у недалекій перспективі. Саме туди будуть бігти загарбники після вибиття з Лиману та Ямполя.

Карти російських ЗМІ

Як повідомляв "Телеграф" раніше, глава ЦРУ США Вільям Бернс розповів, що нестача особового складу для війни з Україною це не єдина проблема армії російської федерації.