Большая победа Украины: появились новые сведения о ситуации под Лиманом

В Офисе президента напомнили об Иловайске и отметили, что теперь российским властям придется просить Украину

В пятницу, 30 сентября, почти сразу после заявления Путина об аннексии четырех областей Украины стало известно, что Вооруженные силы Украины взяли в окружение российские подразделения в Лимане (Донецкая область).

Об этом во время брифинга сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко.

"Населенный пункт в Донецкой области — Лиман наши военнослужащие взяли в "кольцо". Это очень большая наша победа ", — заявил он.

На победу ВСУ в Лимане намекнул также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В собственном Telgram-канале он опубликовал фото с котелком, под которым пылает костер.

Намек Ермака на ситуацию в Лимане

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в собственном Twitter напомнил миру об Иловайской трагедии, которая произошла в 2014 году. И отметил, что теперь российским властям, тогда отдавшим приказ о расстреле украинских военных, которые сложили оружие и выходили из котла, придется просить Украину выпустить армию РФ из Лимана.

"Восемь лет назад российские военные окружили наших под Иловайском. Наши ребята согласились сдаться без оружия. Но Россия нарушила свое слово. Колонну расстреляли. Сегодня РФ придется просить про выход из Лимана. Только если, конечно, в Кремле заботятся о своих солдатах", — написал Подоляк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за несколько дней до этого российским военным предсказывали оцепление в Лимане, если они оттуда не выйдут. И пророчество свершилось. За этим стояла огромная работа Вооруженных сил Украины, которые прорывались в этом направлении в течение недели. Между тем, военный обозреватель и блогер Александр Коваленко заявил, что Силам обороны Украины удастся достаточно быстро отвоевать и Луганскую область, где контрнаступление ВСУ и не прекращалось.