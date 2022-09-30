путин подписал с гауляйтерами "договоры о вхождении в состав россии"

Глава кремля "сжег последний мост" для переговоров с Киевом

В пятницу, 30 сентября, президент россии владимир путин после обращения к россиянам подписал договоры о "присоединении к рф" захваченных украинских территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Глава кремля аннексировал на бумаге часть территории Украины, подписав договоры с гауляйтерами оккупированных территорий Украины: владимиром сальдо, евгением балицким, денисом пушилиним и леонидом пасечником, передает телеканал "Дождь".

Добавим, во время своего обращения кровавый диктатор заявил: "Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда". Кроме того, глава кремля добавил, что захваченные территории рф будет "защищать всеми средствами". При этом путин цинично попросил Киев о мире на условиях рф.

Напомним, после успехов ВСУ в Харьковской области путин срочно провел цирковое шоу под названием "референдумы" на оккупированных территориях Украины. Затем он признал данные регионы независимыми, после чего в пятницу аннексировал их, правда, позабыв, что украинским силам обороны на указы кремлевского диктатора наплевать.