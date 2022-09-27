Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прогнозирует скорое окружение российских войск в Лимане в случае, если они не війдут из него.

Шкатулочка под названием Лиман захлопывается.

Пожалуй, самый перспективный для бегства РОВ (российские оккупационные войска — ред.) маршрут, через Торское на Кременную уже не такой безопасный как, условно скажем, до недавно. А всё потому, что данная дорога находится под полным огневым контролем ВСУ.

Конечно, от Торского можно организовать дружное движение на Терны, но когда, что-то у ВСУ оказывается под огневым контролем, после этого следует ожидать и чего-то большего.

Не знаю, на что рассчитывают оккупанты, остающиеся в Лимане, ведь очевидно, что через дня два-три, возможно неделю, выход из этой локации они уже не смогут осуществить никаким иным образом, кроме как по расчёту 200-300-400.

Источник: страница Александра Коваленко в соцсети Фейсбук