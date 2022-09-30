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ЗСУ оточують росіян біля Лиману. Що відомо новий котел

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Анастасія Галата Анастасія Галата
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Збройні Сили України
Збройні Сили України

Зараз, швидше за все, противник готується прориватись з міста через село Торське

Збройні Сили України в межах контрнаступу оточили російських військових біля міста Лиман у Донецькій області, відомо, що вони вже зайшли у населений пункт Ямпіль. Оточення Лиману, який є стратегічно важливим для росіян, триває.

Журналіст Юрій Бутусов у підтвердження цієї інформації заявив, що кілька ключових населених пунктів поблизу Лимана вже успішно відбито ЗСУ. Росіяни ще намагаються відступати під сильним натиском українських захисників, при цьому кидаючи техніку та награбоване у мирного населення.

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(Новина буде оновлюватися)

Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ фактично оточили російське угруповання в районі міста Лиман, тривають заходи із завершення оточення російських військ у районі Лиману, під вогневим контролем ЗСУ тримають майже всі логістичні шляхи, передає "Громадське".

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман. Як видно з карти, ЗСУ не пішли на штурм Лимана прямо одразу, а завдали флангових ударів з метою широкого охоплення всіх російських частин, обходячи місто:

Карта боїв

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін також визнав, що Ямпіль і Дробишеве повною мірою не контролюються окупантами. Також він додав, що ЗСУ взяли у півкільце Червоний Лиман, а дорога від Сватового залишається під контролем росіян, але прострілюється ЗСУ. Також російські Телеграм-канали повідомляють, що майже в повному оточенні залишилися близько 5,5 тисяч військовослужбовців росії і "ЛДНР".

У соцмережах вже з'явилося відео, на якому український військовий перебуває у селищі Ямпіль:

Станом на цей момент російські підрозділи згортають позиції у Лимані, каже Бутусов. Противник готується прориватись з міста, оборонятись в оточенні вони не збираються.

"Після здачі Дробишева на півночі та Ямполя на півдні від Лиману шансів втриматись у росіян в Лиманському районі нема. Шлях відходу один — в районі села Торське. Ця траса знаходиться під вогневим контролем українських військ, але саме Торське поки що не звільнено. Якщо угруповання у Лимані вдасться повністю знищити на відході, у росіян не буде вистачати сил для організації оборони Кремінної та Сватового", — пише Бутусов.

Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ опублікував відео ймовірної втечі російських військових на Лиманському напрямку на Донбасі.

"На відео, ймовірно, "тактичне перегрупування" окупаційних військ на Лиманському напрямку", — йдеться в описі під відео.

Зазначимо, що Лиман для росіян був стратегічно важливим, оскільки давав можливість просування з півночі вглиб Донецької області на Слов'янськ і Краматорськ. Контроль над містом дозволяв перерізати автомагістраль між Слов'янськом та Сіверськом.

Теги:
#Донецька область #Контрнаступ #Лиман #Котел #ЗСУ #Війна