Анексія українських територій: у путіна зробили нову грізну заяву

Речник кремля зробив низку заяв щодо війни

Після того, як в п'ятницю, 30 вересня, володимир путін своїм указом визнав "незалежність" Запорізької і Херсонської областей, території бойовиків "днр", "лнр", Херсонська та Запорізька області стануть "суверенною територією російської федерації", на них поширюватиметься і договір про Союзну державу, заявив прес-секретар путіна дмитро пєсков.

За його словами, на церемонії в кремлі вдень 30 вересня буде підписано чотири договори про "прийняття нових суб'єктів".

На питання про те, чи розглядатиме Москва обстріл "нових територій" після їх входження до складу росії як агресію проти неї, він заявив, що нічим іншим це не буде. До того ж, він підкреслив, що так звана "спеціальна військова операція" росії буде продовжуватися, так як Київ пішов з переговорного процесу, а вимоги Москви не змінилися. Він зазначив, що усю територію т. зв."днр" у межах Донецької області зразка 2014 року рф буде "звільняти".

У той же час, за словами пєскова, москва не хоче розвивати тему ядерної ескалації. Вона закликає всіх до відповідального підходу в цьому питанні.

"Щодо ядерної ескалації говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо всіх відповідально поводитися", — зазначив пєсков.

Відповідаючи на запитання про "червоні лінії" для ескалації конфлікту в Україні, прес-секретар путіна сказав: "Що стосується всієї цієї ядерної дискусії, то ще раз ми можемо всіх запросити ознайомитися з відповідною доктриною, де все написано".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, політолог розкрив деталі розмови путіна на нараді Ради безпеки рф і розповів, чи можливий таки ядерний удар.