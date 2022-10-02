Війна — день 221: росія загрожує ядерною зброєю, а ЗСУ знищують окупантів біля Лиману

Оперативно про головне за 2 жовтня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 221 день. Внаслідок контрнаступу ЗСУ змогли взяти в оточення російське угруповання в Лимані, а за деякими повідомленнями вже увійшли до самого міста. Водночас на звільнених територіях знаходять нові свідчення російських звірств, на кшталт розстріляної на Харківщині колони мирних жителів. Не слабшають і російські погрози застосування проти нашої країни ядерної зброї, принаймні в Офісі президента такий ризик назвали "досить високим".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Міністр оборони Німеччини несподівано прибула на Південь та анонсувала постачання ППО.

Твіт Олексія Рєзнікова

00:00 У Міноборони потролили росіян за "перекидання військ" у Лимані

Інформація за 29 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 218: наступ ЗСУ, ядерні загрози росії".

А з даними за 30 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна – день 219: ЗСУ тиснуть на Донбасі, путін оголосив нову анексію, росіяни вбили десятки людей у Запоріжжі"

Про те, що відбувалося 1 жовтня, читайте у трансляції: "Війна — день 220: "котел" для окупантів у Лимані та підрахунки жертв у Запоріжжі"