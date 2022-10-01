Обстріл росіянами мирної колони на Харківщині: кількість жертв зросла, серед них багато дітей

Окупанти розстріляли колону мирних жителів

Внаслідок обстрілу російськими окупантами колони мирних жителів у Харківській області на місці загинули 24 особи, серед яких вагітна жінка та 13 дітей.

Дані про загиблих уточнив голова Харківської ОДА Олег Синегубов, який уточнив, що за даними слідства, обстріл стався 25 вересня приблизно о 9 годині ранку.

Колона з семи цивільних автомобілів була виявлена в "сірій зоні" між селищами Курилівка та Піщане у Куп’янському районі. При цьому він зазначив, що росіяни розстріляли колону практично впритул.

Слідчі дії на місці події продовжуються.

Як повідомлялося раніше, 30 вересня окупанти завдали масованого ракетного удару по колоні мирних жителів у Запорізькій області на в’їзді на окуповані території.

Внаслідок обстрілу було вбито 30 осіб та поранено 88 осіб. У поліції назвали дії російської армії "цілеспрямованим масовим вбивством". Водночас президент України Володимир Зеленський нагадав, що нашій країні протистоїть держава-терорист, яка має намір знищувати мирних жителів, оскільки не може нічого вдіяти на полі бою.