росія перетворилася на "абсурдістан": юрист про істеричні дії путіна

президент рф вже впав в істерику

У п'ятницю, 30 вересня, президент російської федерації володимир путін оголосив анексію чотирьох українських областей. Таке поспішне рішення росії важко чимось виправдати, але вважається, що це посприяє подальшому ядерному шантаж з боку російського керівництва.

Про це розповів голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу". За його словами, путін буде виставляти ультиматуми Києву, на які Україна ніколи не піде, аби виправдати застосування зброї масового ураження. Проте, насправді всі ці дії диктатора можна розцінювати, як "попередній програш у війні".

"Це свого роду шантаж. Він намагається анексувати окуповані території, щоб потім заявити, що це територія росіі і він буде її захищати за допомогою всіх видів зброї, в тому числі, і ядерної зброї. Це жест розпачу. Він розуміє, що вже програв цю війну", — підкреслив Мережко.

Крім того, він порівняв путіна з Адольфом Гітлером, адже президент рф вже зайнявся військовим мікроменеджментом і намагається керувати армією замість своїх генералів. Це дуже схоже на дії лідера Третього Рейху наприкінці Другої світовох війни. Зараз путін істеричен, він у розпачі.

Олександр Мережко також порівняв сьогоднішню російську федерацію з "абсурдістаном". Усі події, які зараз стаються всередині країни є повним абсурдом й ірраціональністю.

"У Вацлава Гавела був термін "абсурдістан" стосовно Радянського союзу. росія перетворилась на суцільний абсурдістан. Тільки путін намагається зробити з неї суміш з Північної Кореї та Ірану", — додав він.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у своїй промові 30 вересня перед остаточною анексією українських територій президент рф володимир путін видав цілу низку обурених висловів у сторону країн Заходу.