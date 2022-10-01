россия превратилась в "абсурдистан": юрист об истерических действиях путина

президент россии уже впал в истерику

В пятницу, 30 сентября, президент российской федерации владимир путин объявил аннексию четырех украинских областей. Такое поспешное решение россии трудно чем-то оправдать, но считается, что это способствует дальнейшему ядерному шантажу со стороны российского руководства.

Об этом рассказал председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в эксклюзивном интервью "Телеграфу". По его словам, путин будет выставлять ультиматумы Киеву, на которые Украина никогда не пойдет, чтобы оправдать применение оружия массового поражения. Однако на самом деле все эти действия диктатора можно расценивать как "предварительный проигрыш в войне".

"Это своего рода шантаж. Он пытается аннексировать оккупированные территории, чтобы потом заявить, что это территория россии и он будет ее защищать с помощью всех видов оружия, в том числе и ядерного оружия. Это жест отчаяния. Он понимает, что уже проиграл это войну", — подчеркнул Мережко.

Кроме того, он сравнил путина с Адольфом Гитлером, ведь президент россии уже занялся военным микроменеджментом и пытается руководить армией вместо своих генералов. Это очень похоже на действия лидера Третьего Рейха в конце Второй мировой войны. Сейчас путин истеричен, он в отчаянии.

Александр Мережко также сравнил сегодняшнюю российскую федерацию с "абсурдистаном". Все события, которые сейчас происходят внутри страны, являются полным абсурдом и иррациональностью.

"У Вацлава Гавела был термин "абсурдистан" по отношению к Советскому союзу. россия превратилась в сплошной абсурдистан. Только путин пытается сделать из нее смесь из Северной Кореи и Ирана", — добавил он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в своей речи 30 сентября перед окончательной аннексией украинских территорий президент россии владимир путин издал целый ряд возмущенных изречений в сторону стран Запада.