Кровавый диктатор не устает во всем винить Запад

В пятницу, 30 сентября, президент российской федерации владимир путин выступил с обращением к россиянам, но не мог не упомянуть о своей обиде на страны Запада. Он посвятил этому значительную часть своего выступления. Диктатор заявлял, что именно Европа и США склоняют мир к великой войне, а вторжение в Украину – это так называемая "борьба российского народа за выживание".

Эта речь произошла в рамках подписания путиным "договора о присоединении четырех областей Украины к составу россии". Российский президент считает, что мир вступил в период революционных трансформаций.

"Запад ищет новый шанс ударить по россии, развалить ее, обречь ее народ на нищету и выживание. Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить россию, им не дает покоя, что есть такая большая страна. Мы будем защищать нашу землю всеми средствами", – заявил он.

Диктатор подчеркнул, что поле битвы в Украине, на которое их якобы позвала судьба, это борьба за великую историческую россию. Кроме того, он рассказал, что политики западных стран разваливают свои собственные народы и не пожалел циничных высказываний.

"Диктатура западных элит направлена против всех людей мира. Включая население самих западных стран. Это уже сатанизм", — отметил он.

И, конечно, российский президент не забыл добавить гомофобные высказывания. Он заявил, что западные ценности абсолютно недопустимы для российской федерации.

"Разве мы хотим, чтобы у нас в России вместо мамы и папы был родитель №1, №2, №3? Разве мы хотим, чтобы детям вдалбливали, что кроме мужчин и женщин есть еще какие-то гендеры? Разве такого будущего мы хотим для своих детей? Для нас это неприемлемо", — сказал путин.

путин относительно ЛГБТ

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент российской федерации владимир путин объявил аннексию четырех украинских регионов — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, с оккупационными властями территорий он подписал так называемые "договоры о вхождении в состав россии".