"Жители становятся нашими гражданами": путин цинично обратился к Украине

В пятницу, 30 сентября, президент рф владимир путин во время обращения к россиянам предложил Киеву сесть за стол переговоров, при этом не обсуждать статус оккупированных территорий.

При этом глава кремля заявил, что захваченные территории рф будет "защищать всеми средствами".

"Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году. Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст. Люди, живущие в "ДНР", "ЛНР", Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда!", — заявил путин.

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