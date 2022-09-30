Більша частина промови була образою на Захід: про що говорив путін

Кровавий диктатор не втомлюється у всьому звинувачувати Захід

У п'ятницю, 30 вересня, президент російської федерації володимир путін виступив зі зверненням до росіян, але не міг не згадати про свою образу на країни Заходу. Він присвятив цьому значну частину свого виступу. Диктатор заявляв, що саме Європа і США схиляють світ до великої війни, а вторгнення в Україну — це так звана "боротьба російського народу за виживання".

Ця промова сталася в рамках підписання путіним "договору про приєднання чотирьох областей України до складу росії". Він вважає, що світ вступив у період революційних трансформацій.

"Захід шукає новий шанс вдарити по росії, розвалити її, приректи її народ на злидні та виживання. Захід шукав і шукає новий шанс послабити та розвалити росію, їм не дає спокою, що є така велика країна. Ми захищатимемо нашу землю всіма засобами", — заявив він.

Диктатор підкреслив, що поле битви в Україні, на яке їх ніби покликала доля, це боротьба за велику історичну росію. Крім того, він розповів, що політики західних країн розвалюють свої власні народи, і не пошкодував цинічних висловів.

"Диктатура західних еліт спрямована проти всіх людей світу. Включно з населенням самих західних країн. Це вже сатанізм", — зазначив він.

І, звичайно, російський президент не забув додати гомофобних висловлювань. Він заявив, що західні цінності є абсолютно неприпустимими для російської федерації.

"Хіба ми хочемо, щоб у нас у росії замість мами та тата був батько №1, №2, №3? Хіба ми хочемо, щоб дітям втовкмачували, що крім чоловіків і жінок є ще якісь гендери? Хіба таке майбутнє ми хочемо для своїх дітей? Для нас це неприйнятно", — сказав путін.

путін щодо ЛГБТ

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент російської федерації володимир путін оголосив анексію чотирьох українських регіонів — Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей.

Крім того, з окупаційної владою територій він підписав так звані "договори про входження до складу росії".