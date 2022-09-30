"Мешканці стають нашими громадянами": путін цинічно звернувся до України

Глава кремля розпочав свій виступ з війни в Україні

У п’ятницю, 30 вересня, президент рф володимир путін під час звернення до росіян запропонував Києву сісти за стіл переговорів, при цьому не обговорювати статус окупованих територій.

путін цинічно звинуватив Україну у початку війни у 2014 році, передає телеканал "Дождь". Крім того, глава кремля заявив, що захоплені території рф "захищатиме всіма засобами".

"Ми закликаємо Київ негайно припинити вогонь і війну, яку він розв’язав ще в 2014 році. Ми закликаємо Київ до переговорів, але вибір народу ми обговорювати не будемо, він зроблений, росія народ не зрадить. Люди, які живуть у "ДНР", "ЛНР", Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами. Назавжди!", — заявив путін.

Додамо, що у п’ятницю, як очікується, путін підпише документи про анексію окупованих територій України (частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей) до складу росії. До цього президент рф підписав укази про визнання незалежності та суверенітету цих регіонів.

Нагадаємо, росія влаштувала цирк із "референдумами" на окупованих територіях України. Це був перший крок до анексії. У відповідь на ці дії кремля президент України Володимир Зеленський скликав спеціальне засідання РНБО. Крім того, верховний головнокомандувач напередодні заявив, що анексія окупованих територій поставить крапку у переговорному процесі між Києвом та москвою.