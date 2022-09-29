Анексія територій після "референдумів": що путін робитиме далі, прогноз Жданова

Військовий експерт оцінив "Телеграфу" останні кроки російського лідера

Президент рф володимир путін офіційним визнанням результатів так званих "референдумів" на окупованих українських територіях планує переконати росіян продовжувати війну проти України.

Такий прогноз "Телеграфу" озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Розвиток подій можна спрогнозувати, хоча дії росії не підлягають ніякій логіці. Вони зазвичай діють алогічно. Але, в принципі, думаю, особливо нічого не зміниться. путін буде намагатися переконати росіян, що за цю територію треба воювати. Ось для чого йому потрібна ця процедура (офіційного визнання результатів псевдореферендумів, — авт.). Що це, мовляв, вже територія росії, треба брати рушницю і йти воювати. Стосовно ж міжнародної реакції, точки зору Заходу, то він висловив вже свою позицію. рф також висловила свою позицію. Далі ж подивимося, як будуть розвиватися події стосовно залякування чи не залякування. І наскільки ми бачимо, Захід сьогодні готовий протистояти росії, а ці залякування щодо зокрема ядерної зброї особливо не впливають", — каже він.

Окрім того, Олег Жданов звернув увагу, що цікавим буде голосування у Раді Безпеки ООН за результатами екстреної зустрічі, яка відбувалася цього тижня. Як саме будуть голосувати члени РБ, та чи не залишиться рф єдиною, хто виступатиме проти (власне, саме голосування за резолюцію має відбутися наприкінці цього тижня, — авт.).

"Якби росія опинилася б на одинці, то це було б приводом, щоб в кремлі задумалися. Розумію, що путін — ні. Він не зробить висновки, а от його оточення, яке на нього може впливати, думаю, задумаються щодо ситуації, в якій опинилась російська федерація", — додає експерт.

Зазначимо, що на екстреному засіданні Радбезу ООН Індія та Китай не засудити проведення "референдумів", водночас закликали "до миру" та "діалогу".

"Індія неодноразово закликала до негайного припинення бойових дій до потреби розв'язати поточний конфлікт шляхом діалогу і дипломатії. Підхід Індії до конфлікту в Україні залишається орієнтованим на людей. З нашого боку, ми забезпечуємо як гуманітарну підтримку в Україні, так і економічну підтримку деяким нашим сусідам у глобальному півдні у ситуаціях економічного стресу, коли зростає вартість продовольчих продуктів палива і добрив, як наслідок поточного конфлікту. Зараз є потреба завершити конфлікт в Україні і повернутися до столу перемовин", — заявила на зустрічі представниця Індії в ООН Ручіра Камбодж.

У свою чергу представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, мовляв, що "усі зусилля, що можуть призвести до мирного вирішення кризи повинні бути підтримані".

"Відповідна конфронтація, політична ізоляція, санкції можуть привести нас усіх у тупик. Тож відповідно ми повинні підштовхнути сторони, щоб вони відкрили двері до мирного врегулювання конфлікту якомога швидше та відповідно враховували позиції у перемовинах, а також розглянули усі доступні варіанти… КНР працює з усіма країнами, що поважають мир для того, щоб надалі привести до деескалації ситуації та вирішити кризу", — сказав китайський дипломат.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Радбезі онлайн наголосив присутнім, що у разі, якщо рф спробує на підставі так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України приєднати їх до себе, це означатиме закриття будь-яких переговорів із москвою.

Нагадаємо, путін збирає депутатів держдуми рф до кремля, аби оголосити про анексію окупованих Донеччини, Луганщини, а також Запорізької та Херсонської областей. Проведення заходу заплановано на п'ятницю, 30 вересня.

"Телеграф" також повідомляв, що після нещодавного оголошення "голосувань" в окупованих російською федерацією Херсонській, Донецькій, Луганській і Запорізькій областях 23 вересня окупаційна влада розпочала поспіхом так звані "референдуми" щодо приєднання територій до рф. Цирк на захоплених територіях сході і півдня України тривав до 27 вересня.