На Харківщині росіяни вдарили по автоколоні з мирними людьми: багато загиблих

Загарбники продовжують варварськи обстрілювати цивільних

У суботу, 1 жовтня, на 220 день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що окупанти обстріляли цивільну колону автомобілів у Куп’янському районі (Харківська область).

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов на своєму telegram-каналі. Попередньо загинули 20 людей.

"У Куп’янському районі виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні. За попередніми даними, у автомобілях загинули 20 осіб. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з’ясовуються. Окупанти нанесли удари по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання", — написав Синєгубов.

В.о. голови СБУ Василь Малюк повідомив, що серед загиблих є 10 дітей.

Нагадаємо, подібний обстріл автоколони відбувся 30 вересня. Росіяни 16 ракетами вдарили по Запоріжжю. Приліт був у район, де формувалася автоколона цивільних. Внаслідок обстрілу було вбито 30 осіб та поранено 88 людей. У поліції назвали дії російської армії "цілеспрямованим масовим вбивством".

Зазначимо, масштаби воєнних злочинів росіян на Харківщині перевершили Бучу.