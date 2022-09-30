Є жертви: окупанти вдарили по колоні цивільних у Запоріжжі (відео)

Місцеві жителі чули понад десяток вибухів

Вранці у п’ятницю, 30 вересня, російські військові вдарили ракетами по Запоріжжю, — приліт був у район, де формувалася колона цивільних, є загиблі та постраждалі.

Про це офіційно підтвердив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Варто зауважити, що повітряна тривога у Запоріжжі була оголошена близько 07:10, за кілька хвилин після чого пролунала одразу серія вибухів, — за словами очевидців, вони чули від 12 до 20 "хлопків".

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені. На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі служби", — йдеться у повідомленні Старуха.

За непідтвердженою інформацією, частину ударів завдали з боку окупованого Токмака.

Мешканці Запоріжжя публікують у мережі відео, на яких чути звуки вибухів:

Варто зауважити, що лише напередодні увечері мешканців Запоріжжя турбували звуки вибухів, але тоді працювали засоби протиповітряної оборони.

Як повідомляв "Телеграф", ніч на 30 вересня видалася дуже неспокійною для українців, — ворог завдав дуже сильних ракетних ударів по Миколаєву та Дніпру.