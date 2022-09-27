Масштаби воєнних злочинів у Харківській області перевершили Бучу

Ізюм – це декілька Бородянок за кількістю жертв

10 вересня ЗСУ звільнили місто Ізюм Харківської області. Після втечі російських військ всі очікували побачити картину, не менш жахливу, ніж у Бучі. Так і сталося. Ізюм став другим світовим символом російської варварської війни. Однак українські правоохоронці побачили ще більше, ніж те, що сталося в Ізюмі, адже вбивства, катування, мародерства, зґвалтування та руйнування цивільної інфраструктури відбувались по всій окупованій території Харківської області. Деяких сіл вже просто не існує.

За словами радника міністра оборони України Олексія Копитька, Ізюм – це декілька Бородянок за кількістю жертв російських військових.

"На Ізюм російські окупанти обрушили більше ракет, ніж на Маріуполь. Хоча населення в Ізюмі було приблизно в 10 разів менше. Є багатоповерхові житлові будинки, на які свідомо скинули авіабомби. Склалися цілі під'їзди. Як тільки наші воїни відсунуть фронт трохи далі на схід, чекає величезна робота з фіксації та розслідування цих злочинів", — сказав Копитько.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Ізюм одразу після деокупації. Після того, як у лісі на околиці міста було знайдено масове поховання українців, він заявив, необхідно провести процесуальні дії, аби світ дізнався, що реально відбувається й до чого призвела російська окупація, а також для належної фіксації злочинів.

"Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього", – сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ізюму одразу після звільнення міста

Одразу після звільнення Ізюму до міста прибули групи прокурорів, слідчі СБУ та Нацполіції.

Андрій Костін, Генеральний прокурор повідомив, що для підвищення ефективності розслідування воєнних злочинів за його ініціативою були створені мобільні слідчо-прокурорські групи. Окрім цього, були утворені 5 так званих "тематичних груп". Їхнє завдання займатися виключно фактами катувань місцевих мешканців, а також пошуком розташування штабів чи командних пунктів російських військових на звільнених територіях.

"Поєднання фахівців різного напряму, їхні скоординовані дії дозволять більш якісно розслідувати воєнні та інші міжнародні злочини", — сказав Костін.

Олександр Фільчаков, керівник Харківської обласної прокуратури, повідомив, що в Ізюмі, у масовому похованні, кадри з якого облетіли весь світ, було знайдено 445 могил цивільних осіб.

На питання, що саме стало причиною їх смерті, він розповів, що під час перших оглядів було з’ясовано, що жертви померли внаслідок отримання мінно-вибухових травм та осколкових поранень, адже Ізюм нещадно обстрілювався росіянами з артилерії та мінометів. Але також були виявлені тіла з колотими та різаними ранам, з отворами у області ребер та іншими. Деякі жертви були поховані з зв’язаними руками, удавками на шиї та з переломами кінцівок.

Олександр Фільчаков, керівник Харківської обласної прокуратури підтвердив, що деякі жертви були поховані з зв’язаними руками, удавками на шиї та з переломами кінцівок

Фільчаков також повідомив, що у перші дні ексгумації були знайдені рештки дитини – кінцівки.

"2-3 березня внаслідок бомбардування було зруйновано будинок по вулиці Українська, 6, де загинуло 7 осіб, серед них був хлопчик 2018 року на ім’я Микита", — розповів керівник Харківської обласної прокуратури.

Також на цьому похованні була знайдена братська могила, у якій знайшли тіла 18 військових. Фільчаков підтвердив, що це були діючі українські військові. І ще 3 військовослужбовців були виявлені в інших могилах.

А 25 вересня Зеленський повідомив, що в Ізюми знайдені ще два масових поховання.

"Цілі сім'ї були замучені та вбиті. Їхні родини були поховані разом. Дорослі, чоловіки та жінки, та маленькі діти з кулями в головах. Деякі частини їхнього тіла були відсутні", — повідомив президент.

Однак зараз слідчі не можуть розпочати ексгумацію тіл, бо територія поховань у процесі розмінування.

Але Ізюм – не єдиний населений пункт Харківської області, який перебував під окупацією більше шести місяців.

Фільчаков повідомив, що з 9 вересня масові поховання були знайдені також у селищах Гракове та Залізничне Чугуївського району, у селі Макарове Богодухівського району та місті Балаклія.

За даними Офісу генерального прокурора, з початку повномасштабної агресії проти України було зареєстровано більше 35000 проваджень за статтями Кримінального Кодексу про злочин агресії, воєнні злочини та порушення звичаїв ведення війни (ст.438).

У той саме час більше 4700 таких проваджень припадає лише на одну Харківську область.

За даними Харківської обласної прокуратури, у рамках цих проваджень розслідується біля 5100 злочинів, з них щодо обстрілів та бомбардувань, 62 – вбивств, 194 – незаконного позбавлення волі, 542 — мародерства, 4 – зґвалтувань.

І лише починаючи з 9 вересня у області зареєстрували понад 700 проваджень за ст.438.

Станом на 22 вересня в ході досудового розслідування про порушення законів та звичаїв війни встановлено загибель 1238 цивільних, з них 55 – це діти. Наймолодшим загиблим був 5-місячний малюк. Поранених нараховується 2282 людей, у тому числі 176 дітей.

Щодо проваджень за колабораціонізм, тут Фільчаков уточнює, що це – лише назва однієї статті КК. "Ми зосереджені на розслідуванні фактів державної зради, колабораційної діяльності, пособництва державі-агресору. За таким фактам у нас 436 кримінальних проваджень", — сказав прокурор.

Однак існують певні труднощі зі збором доказів причетності до воєнних злочинів конкретних росіян, перш за все, бракує фото та відео-матеріалів. Через шалену масовість злочинів, які зараз фіксуються після деокупації, на місці не вистачає фахівців. Для того, аби допомогти у розслідуваннях, а також для того, аби їхній результат був визнаний у світі, до Харківської області очікується прибуття експертів з Франції, зокрема експертів-медиків, які візьмуть участь у розтині тіл.

Місцеві жителі зараз заявляють про воєнні злочини, про які не мали змоги повідомити під час окупації. Найчастіше вони заявляють про мародерства, позбавлення волі, пошкодження цивільної інфраструктури, а також вбивства та знущання над цивільним населенням.

Харківська обласна прокуратура ще у березні створила чат-бот, за допомогою якого отримувала інформацію про злочини окупантів. Дуже швидко у регіоні почала зникати електрика і телефонний зв’язок, але жителям області вдавалося передавати дані через Інтернет, поки це було можливе. Зараз прокуратура сподівається, що люди будуть заявляти про злочини також через цей чат-бот.

Фільчаков також додає, що, окрім цієї категорії злочинів, ведеться розслідування фактів вивезення з Харківської області зерна, сільгосптехніки, а також знищення елеваторів, зернових терміналів та посівів зернових.

Наприклад, лише з державного Ізюмського лісового господарства "освободітєлі" вкрали майже 100 одиниць спецтехніки. З села Макарове окупанти вивезли 1500 тон зерна.

Під час окупації росіяни не випускали українців на неокуповану територію – лише у Росію. А після деокупації більше 90% Харківщини люди почали виїжджати у Харків та інші міста України, бо у багатьох селах не залишилось майже жодного вцілілого будинку.

Зараз в області залишається лише 30% мешканців від тих, хто жив тут до 24 лютого. Як наслідок деокупації значної території навколо Харкова у обласному центрі зараз налічується 1,2 – 1,3 мільйонів людей: до березня цього року у місті проживали біля 2 млн людей, а потім населення скоротилося до 0,9 млн. Тобто люди повертаються у Харків, інші знаходять тут притулок, хоча залишатися в місті через постійні обстріли з території Росії досі небезпечно: "прильоти" все одно фіксуються кожного дня.

Результати розслідування масових вбивств та інших воєнних злочинів у Харківської області, як і в інших регіонах України, стануть базою для звинувачення Росії та її керівництва у геноциді українського народу. Так вважає Генеральний прокурор Андрій Костін. Під час дискусії щодо дій РФ в Україні, організованій U.S. Institute of Peace, він заявив: "Ключове питання дискусії: чи є ці дії злочином геноциду? Моя відповідь — так. Ми маємо справу зі злочином геноциду разом із злочином агресії та воєнними злочинами".

Костін впевнений, що РФ не просто використовує заборонені методи ведення війни — це їхня цілеспрямована політика.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та Генпрокурор України Андрій Костін обговорили створення міжнародного трибуналу

Перебуваючи у США з робочим візитом, Генпрокурор України зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, з якою обговорив необхідність створення міжнародного трибуналу для покарання воєнних злочинців, включно з вищим керівництвом РФ, а також про визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Джо Байден, президент США, під час виступу в ООН

21 вересня Джо Байден, президент США, виступаючи під час 77-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, теж згадав події в Ізюмі.

"Ця війна спрямована на те, щоб знищити право України на існування як держави — ясно і просто — і право України на існування як народу. Ким би ви не були, де б ви не жили, у що б ви не вірили — це повинно змусити вашу кров захолонути в жилах. Ось чому 141 країна в Генасамблеї зібралася разом, щоб однозначно засудити війну Росії проти України", — сказав президент США.

Також на Генасамблеї виступив і президент Зеленський.

"Зараз, поки тривають засідання Генеральної Асамблеї, в українському місті Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл із масового поховання, яке з’явилося, коли цю територію контролювали російські війська. Там виявлені тіла жінок і чоловіків, дітей і дорослих, цивільних і військових. 445 могил. Там родина, яка загинула під завалами будинку після російського авіаудару: батько, мати, дівчатка шести й восьми років, бабуся і дідусь. Там чоловік, якого задушили мотузкою. Там жінка зі зламаними ребрами й ранами на тілі. Там чоловік, якого кастрували перед убивством, і це далеко не перший такий факт. Запитайте у представників Росії, чому в російських військових такий потяг до кастрації. Що роблять із ними самими, щоб вони бажали робити таке з іншими?", — сказав український президент.

Він також додав, що Україна не може залишити російську армію хоча б десь на українській землі, знаючи, що вона всюди вчиняє такі масові вбивства.