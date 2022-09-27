Масштабы военных преступлений в Харьковской области превзошли Бучу

Изюм – это несколько Бородянок по количеству жертв

10 сентября ВСУ освободили город Изюм Харьковской области. После побега российских войск все ожидали увидеть картину, не менее ужасную, чем в Буче. Так и вышло. Изюм стал вторым мировым символом российской варварской войны. Однако украинские правоохранители увидели еще больше, чем произошло в Изюме, ведь убийства, пытки, мародерства, изнасилования и разрушения гражданской инфраструктуры происходили по всей оккупированной территории Харьковской области. Некоторых деревень уже просто не существует.

По словам советника министра обороны Украины Алексея Копытько, Изюм – это несколько Бородянок по количеству жертв российских военных.

"На Изюм российские оккупанты обрушили больше ракет, чем на Мариуполь. Хотя население в Изюме было примерно в 10 раз меньше. Есть многоэтажные жилые дома, на которые сознательно сбросили авиабомбы. Сложились целые подъезды. Как только наши воины отодвинут фронт немного дальше на восток, ждет огромная работа по фиксации и расследованию этих преступлений", — сказал Копытько.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Изюм сразу после деоккупации. После того, как в лесу на окраине города было найдено массовое захоронение украинцев, он заявил, что необходимо провести процессуальные действия, чтобы мир узнал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация, а также для должной фиксации преступлений.

"Россия повсюду оставляет после себя смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", – сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Изюм сразу после освобождения города

Сразу же после освобождения Изюма в город прибыли группы прокуроров, следователи СБУ и Нацполиции.

Андрей Костин, Генеральный прокурор, сообщил, что для повышения эффективности расследования военных преступлений по его инициативе были созданы мобильные следственно-прокурорские группы. Кроме этого, были созданы 5 так называемых "тематических групп". Их задача заниматься исключительно фактами пыток местных жителей, а также поиском расположения штабов или командных пунктов российских военных на освобожденных территориях.

"Сочетание специалистов разного направления, их скоординированные действия позволят более качественно расследовать военные и другие международные преступления", – сказал Костин.

Александр Фильчаков, руководитель Харьковской областной прокуратуры, сообщил, что в Изюме, в массовом захоронении, кадры из которого облетели весь мир, было найдено 445 могил гражданских лиц.

На вопрос, что стало причиной их смерти, он рассказал, что во время первых осмотров было выяснено, что жертвы умерли в результате получения минно-взрывных травм и осколочных ранений, ведь Изюм беспощадно обстреливался россиянами из артиллерии и минометов. Но также были обнаружены тела с колотыми и резаными ранами, с отверстиями в области ребер и другими. Некоторые жертвы были похоронены со связанными руками, удавками на шее и переломами конечностей.

Александр Фильчаков, руководитель Харьковской областной прокуратуры подтвердил, что некоторые жертвы были похоронены со связанными руками, удавками на шее и с переломами конечностей

Фильчаков также сообщил, что в первые дни эксгумации были найдены останки ребенка – конечности.

"2-3 марта в результате бомбардировки был разрушен дом по улице Украинская, 6, где погибли 7 человек, среди них был мальчик 2018 года по имени Никита", — рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры.

Также в этом захоронении была найдена братская могила, в которой обнаружили тела 18 военных. Фильчаков подтвердил, что это были действующие украинские военные. И еще 3 военнослужащих были обнаружены в других могилах.

А 25 сентября Зеленский сообщил, что в Изюме найдены еще два массовых захоронения.

"Целые семьи были замучены и убиты. Они были похоронены вместе. Взрослые, мужчины и женщины и маленькие дети с пулями в головах. Некоторые части их тел отсутствовали", — сообщил президент.

Однако сейчас следователи не могут начать эксгумацию тел, потому что территория захоронений в процессе разминирования.

Но Изюм – не единственный населенный пункт Харьковской области, находившийся под оккупацией больше шести месяцев.

Фильчаков сообщил, что с 9 сентября массовые захоронения были найдены также в поселках Граково и Зализнычне Чугуевского района, в селе Макарово Богодуховского района и Балаклее.

По данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабной агрессии против Украины было зарегистрировано более 35000 производств по статьям Уголовного Кодекса о преступлении агрессии, военных преступлениях и нарушениях обычаев ведения войны (ст.438).

В то же время более 4700 таких производств приходятся только на одну Харьковскую область.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в рамках этих производств расследуется около 5100 преступлений, из них в отношении обстрелов и бомбардировок, 62 – убийств, 194 – незаконного лишения свободы, 542 – мародерства, 4 – изнасилований.

И только начиная с 9 сентября в области зарегистрировали более 700 производств по ст.438.

По состоянию на 22 сентября в ходе досудебного расследования нарушений законов и обычаев войны установлена ​​гибель 1238 гражданских, из них 55 – дети. Самым молодым погибшим был 5-месячный ребенок. Раненых насчитывается 2282 человека, в том числе 176 детей.

Что касается дел по факту коллаборационизма, здесь Фильчаков уточняет, что это только название одной статьи УК. "Мы сосредоточены на расследовании фактов государственной измены, колаборационной деятельности, пособничества государству-агрессору. По таким фактам у нас 436 уголовных производств", — сказал прокурор.

Однако существуют определенные трудности со сбором доказательств причастности к военным преступлениям конкретных россиян, прежде всего, не хватает фото- и видеоматериалов. Из-за массовости преступлений, которые сейчас фиксируются после деоккупации, на месте не хватает специалистов. Для того, чтобы помочь в расследованиях, а также для того, чтобы их результат был признан в мире, в Харьковскую область ожидается прибытие экспертов из Франции, в частности экспертов-медиков, которые примут участие в вскрытии тел.

Местные жители сейчас заявляют о военных преступлениях, о которых не могли сообщить во время оккупации. Чаще всего они заявляют о мародерствах, лишении свободы, повреждении гражданской инфраструктуры, а также убийствах и издевательствах над гражданским населением.

Харьковская областная прокуратура еще в марте создала чат-бот, с помощью которого получала информацию о преступлениях кафиров. Очень быстро в регионе начало исчезать электричество и телефонная связь, но жителям области удавалось передавать данные через Интернет, пока это было возможно. Сейчас прокуратура надеется, что люди будут заявлять о преступлениях также через этот чат-бот.

Фильчаков также добавляет, что кроме этих категорий преступлений ведется расследование фактов вывоза из Харьковской области зерна, сельхозтехники, а также уничтожения элеваторов, зерновых терминалов и посевов зерновых.

Например, только из государственного Изюмского лесного хозяйства "освободители" украли около 100 единиц спецтехники. Из села Макарово оккупанты вывезли 1500 тонн зерна.

Во время оккупации россияне не выпускали украинцев на неоккупированную территорию — только в Россию. А после деоккупации более 90% Харьковщины люди начали выезжать в Харьков и другие города Украины, потому что во многих селах не осталось почти ни одного уцелевшего дома.

Сейчас в области остается только 30% жителей от тех, кто жил здесь до 24 февраля. Как следствие деоккупации значительной территории вокруг Харькова в областном центре сейчас насчитывается 1,2 – 1,3 миллиона человек: к марту этого года в городе проживало около 2 млн человек, а затем население сократилось до 0,9 млн. То есть люди возвращаются в Харьков, другие находят здесь убежище, хотя оставаться в городе из-за постоянных обстрелов с территории России до сих пор опасно: прилеты все равно фиксируются каждый день.

Результаты расследования массовых убийств и других военных преступлений в Харьковской области, как и в других регионах Украины, станут базой для обвинения России и ее руководства в геноциде украинского народа. Так считает Генеральный прокурор Андрей Костин. В ходе дискуссии о действиях РФ в Украине, организованной U.S. Institute of Peace, он заявил: "Ключевой вопрос дискуссии: являются ли эти действия преступлением геноцида? Мой ответ – да. Мы имеем дело с преступлением геноцида вместе с преступлением агрессии и военными преступлениями".

Костин уверен, что РФ не просто использует запрещенные методы ведения войны – это их целенаправленная политика.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и Генпрокурор Украины Андрей Костин обсудили создание международного трибунала

Находясь в США с рабочим визитом, Генпрокурор Украины встретился со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, с которой обсудил необходимость создания международного трибунала для наказания военных преступников, включая высшее руководство РФ, а также признание РФ государством-спонсором терроризма.

Джо Байден, президент США, во время выступления в ООН

21 сентября Джо Байден, президент США, выступая во время 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, тоже упомянул о событиях в Изюме.

"Эта война направлена ​​на то, чтобы уничтожить право Украины на существование как государства — ясно и просто — и право Украины на существование как народа. Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили — это должно заставить вашу кровь похолодеть в жилах. Вот почему 141 страна в Генассамблее собралась вместе, чтобы однозначно осудить войну России против Украины", — сказал президент США.

Также на Генассамблее выступил и президент Зеленский.

"Сейчас, пока продолжаются заседания Генеральной Ассамблеи, в украинском городе Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел из массового захоронения, которое появилось, когда эту территорию контролировали российские войска. Там обнаружены тела женщин и мужчин, детей и взрослых, гражданских и военных. 445 могил. Там семья, погибшая под завалами дома после российского авиаудара: отец, мать, девочки шести и восьми лет, бабушка и дедушка. Там мужчина, задушенный веревкой. Там женщина со сломанными ребрами и ранами на теле. Там человек, кастрированный перед убийством, и это далеко не первый такой факт. Спросите у представителей России, почему у российских военных такое влечение к кастрации. Что делают с ними самими, чтобы они хотели делать такое с другими?", – сказал украинский президент.

Он также добавил, что Украина не может оставить российскую армию хоть где-то на украинской земле, зная, что она повсюду совершает такие массовые убийства.