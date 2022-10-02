У Туреччині спустили на воду майбутній флагман українського флоту: як він виглядає (фото)

Корвет у майбутньому має стати флагманом Військово-Морських сил України

У неділю, 2 жовтня, на 221 день повномасштабного вторгнення рф в Туреччині спустили на воду протичовновий корвет "Гетьман Іван Мазепа", який служитиме Україні.

Про це повідомила дружина президента України Олена Зеленська у Facebook. У своїй промові вона згадала БПЛА "байрактар", який став одним із символів справжнього захисту та перемог на війні з окупантами.

Зеленська зазначила, що спущений на воду корвет служитиме Україні, маючи при цьому турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" буде першим кораблем цього класу для Військово-Морських сил України. За традицією перша леді звернулася до судна.

"Корвете "Гетьман Іван Мазепа", бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного вітру, спокійного моря і лише перемог! Завжди пам'ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!", — написала Зеленська, яка прикріпила кілька знімків із заходу.

У Туреччині спустили на воду корвет Гетьман Іван Мазепа

Олена Зеленська про корвет Гетьман Іван Мазепа

Зазначимо, корвет має бути перенаправлений до України у 2022 році, а вже у 2024 році, за попереднім планом, його включать до складу ВМС ЗСУ. Раніше в Міноборони повідомлялося, що корвет класу Ada для ВМС ЗСУ буде оснащений протикорабельним ракетним комплексом Harpoon, зенітно-ракетним комплексом VL MIKA, артилерійським озброєнням, кулеметами, торпедними гранатами, навігацією Vision Master. Довжина судна – майже сто метрів.

Нагадаємо, ім’я військовому судну дав президент Володимир Зеленський. Додамо, що сам корвет почали будувати ще у квітні 2021 року. За традицією церемонія закладки кіля корабля пройшла лише після побудови частини секцій та корпусу.